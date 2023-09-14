Polonyalı firma, tekstil aksesuarı çıt çıt alacak

Dünya Ticaret Örgütü’nün yayınladığı verilere göre, Polonya 2022 yılında toplam 358,5 milyar dolar değerinde ithalat gerçekleştirdi. Polonya’nın en büyük ticaret ortakları arasında Almanya, Çin, Rusya, Hollanda ve Fransa yer alıyor. Türkiye ile olan ticaret ilişkisi ise daha çok motorlu taşıtlar, kazanlar ve giyim eşyaları-aksesuarları ürünlerine odaklanmış durumda. 2022 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 6,16 milyar dolara ulaşarak sürekli artış gösteriyor.

Bugün Polonya'dan TurkishExporter’a bir alım ilanı paylaşan firma, kedi ve köpekler için aksesuar ve mobilya üretiminde kullanmak üzere tekstil aksesuarı olan çıt çıtlardan ithal etmek istiyor. Bu üretici firma ile iletişime geçmek ve daha fazla ayrıntıya ulaşmak için TurkishExporter e-ihracat destek uzmanlarından destek almak için 444 2399 nolu çağrı merkezini arayabilir veya e-ihracat mobil uygulaması Forie’yi indirerek basic/demo talebinde bulunabilirsiniz.