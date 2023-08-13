Polonyalı ithalatçı: Kayısı üreticisi veya satıcısı arıyoruz

Bu yıl asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, 11 aylık dönemde 77 bin 230 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilerek, 414 milyon 558 bin dolar gelir ele edildi.

Türk kayısılarının lezzetini bilen doğru alıcıların bu ürünü ilk aradıkları ülke Türkiye ve hatta doğrudan Malatya ilimiz. TurkishExporter ihracat platformunda bu hafta yayınlanan bir ilanda Polonyalı kuru kayısı ithalatçısı firma, Türkiye’den kayısı alacağını bildirdi.

İthalatçı firma özel şunları yazdı: “8 numara kuru kayısı için güncel fiyat ve stok durumunu öğrenebilir miyim? Büyük boy arıyoruz örneğin karton 10-12,5kg. Satıcı veya üretici arıyorum.”

İlanda yer alan kuru kayısı ithalat firması ile temasa geçebilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmak veya Forie mobil ihracat platformunda demo üyelik hesabı açmak gerekiyor. Şayet kuru kayısı üreticisi veya ihracatçısı iseniz Forie destek ekibi bu ilanı görebilmeniz erişim hakkı sağlıyor.