Portekiz, dokusuz kumaş ithal edecek

Türkiye ile ikili ticaret hacmini 2022 yılında 2 milyar 84 milyon dolar olarak gerçekleştiren Portekiz’in Türkiye’ye gerçekleşen doğrudan yatırım miktarı ise 2002-2022 döneminde 764 milyon dolar olmuştur. Aynı dönemde Türkiye’nin Portekiz’deki yatırımları ise 1,6 milyar avro tutarındadır.

Bugün ise 115,03 milyar dolarlık ithalat hacmine sahip olan Portekiz’den bir ithalat ilanı, Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter’da paylaşıldı. Bu kapsamda Portekiz’de 35 yılı aşkın süredir bandaj, kompres, kağıt üretimi ve hastane tıbbi ürünlerinin pazarlanmasını yapan bir firma, Türk üreticilerden dokusuz kumaş satın alacağını belirtti.

Portekizli ithalatçı ile iletişime geçmek isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri bu ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla Portekiz pazarına yelken açın

Türk üreticileri ve ihracatçıları artık Portekiz pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forie tarafından sunulan "Forie Databank," bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor.

Bu kaynak sayesinde Portekiz’deki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin Portekiz pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.