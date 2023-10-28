Portekiz, galvanizli rulo sac ithal edecek

115,03 milyar dolarlık ithalat hacmine sahip Portekiz’den bugün bir alım ilanı, Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter’da paylaşıldı. Portekiz merkezli ithalatçı firma, alım ilanlarında Türkiye’den 25 konteyner galvanizli rulo sac ithal etmek istediklerini söyledi.

Alım ilanlarında hemen hemen bütün alım taleplerinin bütün detaylarından bahseden bu Portekizli ithalatçı ile TurkishExporter'ın kurumsal üyeleri, doğrudan iletişim kurabiliyor. Platformu daha önce hiç deneyimlemeyen firmalar, Forie demo üyelik talep ederek kendilerine özel atanacak temsilciden destek alabilir.

Kolay ihracat müşterisi bulma

Kolay ihracat müşterisi bulma konusunda Türk üreticilerine ve ihracat şirketlerine ticari fırsatlar sunan yeni bir kaynak"Forie DataBank" adıyla faaliyete geçti. Bu kaynak, bir tür ihracat adres bankası görevi üstleniyor ve sektör veya ülke bazında yer alan ithalatçılara, toptancılara ve mağaza şirketlerine erişim imkanı sunuyor: Forie DataBank

Eğer bu kaynakta, üretim veya ihracatınızı yaptığınız sektöre veya hedef ülkelere dair veriler henüz mevcut değilse veya daha özelleştirilmiş bir çözüme ihtiyaç duyuyorsanız, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal müşteri temsilcileriyle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter'ın kurumsal bir üyesi iseniz, GTIP / HSCODE ile konşimento verilerini talep etme imkanına sahipsiniz. Her sektör ve ülke için sunulan bu bilgi kaynakları sayesinde, terzi işi ticaretin avantajlarını keşfedebilirsiniz.