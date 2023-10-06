Portekiz, payetli kumaş satın alacak

115,03 milyar dolarlık ithalat hacmin sahip Portekiz’den bugün bir alım ilanı, Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter’da paylaşıldı. Portekiz merkezli ithalatçı firma, ilanlarında Türkiye’den payetli kumaş ithal etmek istediklerini söyledi. TurkishExporter'ın kurumsal üyeleri, bu talepteki iletişim bilgilerine doğrudan erişebilir. Platformu daha önce hiç deneyimlemeyen firmalar, Forie demo üyelik talep ederek kendilerine özel atanacak temsilciden destek alabilir.

Portekiz ihracat pazar araştırması

Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için heyecan verici bir gelişme: Portekiz pazarına açılan kapı “Forie DataBank” ile aralandı. Birçok sektörde faaliyet gösteren işletmeler için bir ticari istihbarat kaynağı olan "Forie DataBank", Türk firmalara Portekiz pazarındaki fırsatları yakalama imkanı sunuyor. Portekiz’deki ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketleri gibi potansiyel iş ortaklarına buradan kolayca ulaşabilirsiniz.

Bu kaynakta, hali hazırda sektörünüzle ilgili veriler bulunmuyorsa, TurkishExporter/Forie'deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter kurumsal üyesiyseniz, GTIP/HSCODE ile konşimento verileri gibi ek bilgilere de erişme hakkınız bulunmaktadır.

GTİP Kodu 5810 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 5810 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 5810 – Parça, şerit veya motif halinde işlemeler. Bir üst kategorisi GTİP: 58 – Özel dokunmuş mensucat; tüfte edilmiş dokunmaya elverişli mensucat; dantela; duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemeler.