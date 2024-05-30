Porto Riko firması, Türkiye'den hırdavat ithal edecek

Dış işlerinde Amerika'ya bağlı ve Karayipler ada ülkesi olan Porto Riko'dan Türkiye'ye yazan hırdavat ithalat firması, Türkiye'den çeşitli hırdavat ürünleri ithal edecek.

Geniş ürün yelpazesi olan hırdavat ürünlerinde Türkiye'de üretici veya dış ticaret firması olan TurkishExporter VIP üyeleri, ithalatçı firmaya buradan ihracat teklifi sunabilecek.