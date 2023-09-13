Reeskontta günlük limit artışı ‘10’ kat

Temmuz ayında reeskont kredi limitini 5 kat artırarak 1,5 milyar TL’ye yükselten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün aldığı karar ile günlük limitini 2 kat daha artırarak 3 milyar TL’ye çıkardı. Böylece ihracatçıların finansman desteği 1,5 ayda 10 kat artırılmış oldu. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, kararın ardından yaptığı açıklamada, “İstihdam ve ihracattaki artışa önemli katkı sağlayan KOBİ’lerin reeskont kredilerindeki payının artmasını destekleyici uygulamalara devam edeceğiz” dedi.

Merkez Bankası, ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde beklenen kararı aldı. Temmuz ayında yaptığı değişikliklerle yüzde 30 ilave döviz satış şartı ve önden döviz satış şartı gibi koşulları kaldırarak krediye erişim şartlarını kolaylaştıran ve günlük kredi kullandırım limitini 1,5 milyar TL’ye çıkaran TCMB, limiti şimdi de 3 milyar TL’ye yükseltti. 20 Temmuz’da limit 300 milyon TL’ydi.

Yol haritamızı kararlılıkla uyguluyoruz

Merkez Bankası, aldığı karar ile ihracatçının krediye erişimini desteklemeye devam ederken, kullandırılan kredilerde KOBİ’lerin kredilerden aldığı payın artırılmasını ve toplam ihracat artışına katkı veren ihracatçıları önceliklendiriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, TCMB’nin reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 1,5 milyar liradan 3 milyar liraya çıkarmasına ilişkin, “Dezenflasyonun en kısa sürede tesisi için seçici kredi sıkılaştırmasıyla birlikte yol haritamızı kararlılıkla uyguluyoruz.

Dezenflasyona geçiş sürecinde cari dengeye katkı sağlayan ihracatçılarımızın finansmana erişimine öncelik veriyoruz. İstihdam ve ihracattaki artışa önemli katkı sağlayan KOBİ’lerin reeskont kredilerindeki payının artmasını destekleyici uygulamalara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Erkan, iş dünyası temsilcileriyle görüşmesinde, “Yol haritamızı kademeli ve kararlı adımlarla uygulamaya devam ediyoruz” ifadesini kullanmıştı. Merkez Bankası’nın, ihracatçılardan sağladığı geri bildirim akışı ve proaktif etki analizleriyle gerekli ölçüde ihtiyaç duyulan adımları atmaya devam edeceği belirtiliyor. Ağustosta 21 milyar 619 milyon dolar seviyesine yükselen ihracat, yılın 8 ayında 164 milyar 907 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bolat: Artık ihracatta yeni hamleler bekliyoruz

İzmir’de iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelmeden önce Vali Süleyman Elban’ı ziyaret eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, burada yaptığı açıklamada Merkez Bankası’nın kararını değerlendirdi. Bolat, artık ihracatçılardan yeni hamleler yapmalarını beklediklerini söyledi.

Bolat, İzmir’e iki müjdeyle geldiğini belirterek, “Gelirken Halk Bankası ile ve Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri Birliği ile görüştüm. Zaten bütün Türkiye’deki esnaf ve sanatkarlara çok ciddi finansman destekleri sağlandı 21 yıl boyunca, özellikle 2022’de. İzmir’i ziyaretimiz vesilesiyle İzmirli esnaf ve sanatkarlar için 100 milyon liralık bir finansman daha tahsis edildi” diye konuştu. Bakan Bolat, bu finansman imkanının 6’şar aylık geri ödemeli ve 5 yıl vadeli olarak uygulanacağını bildirdi.

İhracatçılara yönelik yeni çalışmaların olduğunu dile getiren Bolat, şunları kaydetti: “Hazine ve Maliye Bakanlığı’mız, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamızın da koordinasyonuyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamız ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve artırmak için günlük reeskont kredi hacmini 1,5 milyar liradan 3 milyar liraya çıkardı.

Bu, günde yaklaşık 103-105 milyon dolarlık bir finansman desteği demektir. Çünkü ihracatın artırılması en büyük hedefimiz. Dış ticaret açığı ve cari açığı azaltmak için. Bunun 2 milyar lirası Eximbank kaynaklarından tahsis edilecek. 25 Temmuz’da 300 milyon liradan 1,5 milyara çıkarılmıştı. Bugün itibarıyla da 1,5 milyardan 3 milyara çıkarılmış oldu. Yani 1,5 ayda 10 katı ihracatçılara finansman desteği sağlanmış oldu. Onlardan da artık ihracatta yeni hamleler yapmalarını bekliyoruz.”

Şimşek: İhracatı önceliklendiriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Bu, ihracatı önceliklendirme konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor. Kalıcı refah artışı için daha çok ihracat odaklı yatırım yapmamız gerekiyor. Orta vadede fiyat istikrarını sağlayarak şirketlerimizin küresel piyasalarda sermaye benzeri krediye erişimini sağlayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek performans gösteren ihracatçının önceliklendirildiği bir süreç başlamış oldu

TİM Başkanı Mustafa Gültepe reeskont kredi limitlerinin artırılması ile önemli bir sorunun aşıldığını, artık daha çok üretime ve ihracata odaklanabileceklerini belirtti.

Gültepe, ihracatçıların uzun zamandan beri uygun koşullarda finansmana erişimde sıkıntılar yaşadığını hatırlattı. İhracatçıların finansmana erişimini önceleyen yeni ekonomi yönetiminin bu konuda önemli adımlar attığını aktaran Gültepe, şunları kaydetti: “Süreç Eximbank kredilerinde ihracatçı için 70 milyar liralık ek destek sağlanmasıyla başlamıştı.

Ancak bizim için asıl önemli olan Merkez Bankası’nın reeskont kredisi için bankaların günlük limitini artırmasıydı” dedi. Gültepe, limitin 10 kat artırıldığına işaret ederek, şöyle devam etti: “Böylece KOBİ’lerin kredilerden aldığı pay artarken yüksek performans gösteren ihracatçıların önceliklendirildiği bir süreç başlamış oluyor.

Elbette tüm bu kararların arkasında istişare ve ortak akıl var. Bu süreçte Merkez Bankası Başkanımız Hafize Gaye Erkan ile çok verimli görüşmelerimiz oldu. Reeskont kredi limitlerinin artırılmasıyla önemli bir sorunu aşmış oluyoruz. Dolayısıyla ihracatçımız finansman arayışıyla zaman kaybetmek yerine daha fazla üretime ve ihracata odaklanabilecek.”

İDDMİB: OVP’ye bağlı büyüme hedeflerimiz var

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu ise, “Merkez Bankası’nın açıklamış olduğu rakam bizi çok sevindirdi. Türkiye ihracatı biliyorsunuz günlük 700 milyon dolarla 1 milyar dolar arası değişmekte. Aylık açıklamış olduğumuz rakamlar 20 milyar doların üzerinde ve hedefimiz 25 milyar dolarlara çıkmak yani günlük ihracatımızı çalışma günü/ay olarak baktığımız zaman 1 milyar dolar gibi rakamlara ulaştırmak” dedi.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği (İDDMİB) olarak bakır, alüminyum, döküm, hırdavat, armatür, metal ambalaj, metal mutfak ve yapı malzemelerinde alt sektörlerinde dış girdinin çok fazla olduğuna işaret eden Tecdelipğlu, şöyle devam etti: “Özellikle bakır ve alüminyumun Türkiye'de üretilmemesi, dışarıdan aldığımız ham maddemizin yüzde 70'ten fazlasında dış kaynak ihtiyacı doğuruyor. Ve bundan dolayı da sadece demir ve demir dışı metaller sektörümüzün ihtiyacı bugün yapmış olduğumuz günlük 1 milyar dolarda yaklaşık 3 milyar TL karşılığı 100 milyon dolarlık bir girdiyi karşılıyor.

Kendi öz kaynağımız yetmediği için dış kaynak kullanmak zorundayız. Orta Vadeli Programa bağlı olarak büyüme hedeflerimiz var. Bundan dolayı da Merkez Bankası’nın şu dönemdeki imkanlarıyla bu rakamları göstermesinden dolayı mutluyuz ama ileriye doğru bu rakamların daha yukarılara çıkmasını bekliyoruz. Bizler de İhracatçılar Birliği olarak daha çok ülkeye ihracat yapmak için elimizden gelen tüm çabayı sarf etmeye devam edeceğiz.”

İHBİR: Bankalar cephesinde de bir destek gelmeli

“Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durumdan çıkılabilmesi için sıkı ve disiplinli bir ekonomi politikası gerekiyor” diyen İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, “Gözlemlediğimiz kadarıyla özellikle üretici ve ihracatçıya karşı mevcut kabine belirli bir pozitif ayrımcılık içerisinde. Bu da hoşumuza gidiyor.

Fakat, biz bunun özellikle daha da fazla artarak devam etmesini istiyoruz. Böyle bir sıkılaştırma politikası içerisinde en önemli unsurlardan bir tanesi yurt dışından gelecek döviz.Bankalarla ilgili, finansa ulaşım ile ilgili öncelikle sorunumuz şu; firmaların bu kurlardan kaynaklı bankaların belirlemiş olduğu limitler hep dolu vaziyette.

Dolayısıyla bankalar şu anda limit artırırken çok fazla temkinli davranıyorlar. Birinci sorunumuz bu. İkinci sorunumuz tabii ki ihracatta, yurt dışıyla rekabet edebilmek aynı zamanda üretimde ve inovasyonda bu rekabetten kopmamak için yatırım yapmamız gerekiyor. Şu anda hem işletme sermayesi kullanımında hem yatırım kredisi kullanma noktasında bu krediler bizim için çok pahalı. Yani, maliyetleri ağır. Dolayısıyla bizim talebimiz şudur; ‘Üretici ve ihracatçılara bu konuda özel bir uygulama yapılabilir mi?

Hem limitler konusunda hem daha uygun finansal maliyetlerle para tahsis edilebilir mi?’ şeklinde bir talebimiz var. Finansa ulaşım noktasında halen bir rahatlık sağlayamadık. Çünkü, üyelerimizle görüşmemizde hepsinin söylediği şey; ‘artmış olan kurlardan dolayı limitlerimiz dolu.’ Bunu çok dile getiriyorlar. İhracatçı olmamız sebebiyle ihracatçının nabzını çok iyi tutabiliyoruz. Hububat, Bakliyat, Yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatçıları Birliği (İHBİR) olarak da bizim net ihracat oranımız oldukça yüksek. Bizce, reeskont kredilerinin limitlerinin artırılması da ihracatçı firmalara oldukça yarayacak” dedi.