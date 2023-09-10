Romanya firması, odun peleti ithal etmek istiyor

Geleneksel ve akla ilk gelen ısınma ve enerji kaynaklarının yerine odun peleti yeni bir soluk olabilir mi? Enerji üretimi ve ısınma amaçlı kullanılan odun peleti, düşük maliyetli ve yüksek verimli oluşunun yanı sıra, kolay taşınması ve depolanmasıyla da dikkat çekiyor. Ayrıca yenilenebilir bir kaynak olan odun atıklarının geri dönüşümlerini sağladığı için de çevre dostu.

İtalyan merkezli ithalatçı firma, Romanya’ya haftalık 2 kamyon odun peleti talebini Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter’a yazdı.

Talebin detaylarında ürün özelliklerine değinen firmanın alım ilanına ulaşmak için Forie e-ihracat uygulamasını mağazalardan indirebilir ve firma ile iletişime geçmek için demo üyelik talep edebilirsiniz.