Romanya, fitness ekipmanları sipariş edecek

Dünya ithalat sıralamasında 36. sırada bulunan ve 132 milyar dolarlık ithalat hacmiyle büyük ithalatçı ülkeler arasında yer alan komşumuz Romanya, Türkiye'nin önemli ticaret partnerleri arasında yer alıyor.

Almanya, İtalya, Bulgaristan, Macaristan ve Polonya’nın ardından Romanya’nın 6. büyük dış alım yaptığı ülkeyiz. Türkiye, Romanya’ya 7 milyar 406 milyon dolarlık ihracat yapıyor.

Bu ülkeden gelen bir ithalat alım fırsatında Romanya spor malzemeleri ithalatçısı şirket, ülkemizden fitness ekipmanları alacağı yazdı.

Bu ithalat fırsatının detayını şurada görmek için uygulama mağazalarında Forie ihracat uygulaması indirip, şirket kaydınızı açtıktan demo üyelik başvurusu yapabilirsiniz.

Romanya’da Spor Mağazaları ve Toptancı Şirketler

Hedef pazarı Romanya olan Türk şirketleri! Bu ülkeye daha çok ihracat yapmak için Romanya ithalatçı firma adreslerini arıyorsanız, bu bilgilere Forie Databank’tan ulaşabilirsiniz. Romanya spor malzemeleri satan toptancı şirketlere ve mağazalara doğrudan şuradan ulaşabilirsiniz.