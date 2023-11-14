Romanya, kamyon lastikleri satın alacak

Kamyon taşımacılığı sektöründe devleşen Romanya merkezli bir firma, Türkiye’den kamyon lastikleri satın alacağını yazdı. İlanda istediği lastiklerin boyutlarını da detaylı bir şekilde belirten firma, bıraktığı iletişim numarasıyla Türkiye'deki ihracatçılardan ürün hakkında bilgi ve fiyat teklifi bekliyor.

İthalatçı Romanya firması ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, bu şirkete ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Romanya ihracat pazar araştırması

Romanya pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı ‘Forie’ hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Romanya’da yer alan ithalatçılara, toptancılara veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.