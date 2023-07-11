Romanya mobilya parçaları ithal etmek istiyor

Romanya’da hizmet veren firma mobilya parçaları talep ediyor. B2B platformu Turkishexporter üzerinden üreticilere seslenen firma yetkilileri şirket ve ofis mobilyalarında kullanılan metal çerçeve için teklifleri bekliyor.

Mobilya parçaları alım ilanı detaylarına buradan ulaşın.

Türkiye’den 5,2 milyar dolarlık ihracat

Dünya İhracat Örgütü’nden elde edilen verilere göre 2022 yılı içerisinde global ölçekte toplam 317 milyar dolar mobilya ürünleri ve parçaları ihracatı gerçekleştirilmiştir. Türkiye bu ihracat havuzunda 5,2 milyar dolarlık payıyla 11. Sırada yer almaktadır.

Türkiye’den yapılan mobilya ürünleri ihracat listesinin zirvesinde 540 milyon dolarla Irak yer alırken Romanya ise 1,7 milyar dolarla listenin 9. sırasında.

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Romanya ve Türkiye iş birliği

Romanya geçtiğimiz yıl toplam 1,7 milyar dolar mobilya ve mobilya parçası ithalatı yapmıştır. Türkiye, bu sektörün ithalat listesinde 3. Sırada yer almaktadır.