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Romanya'da Türk firması, okul mobilyaları ithal edecek

Romanya’da faaliyet gösteren bir Türk Firması, B2B ihracat platformu TurkishExporter’a bıraktığı ilanla Türkiye’den okul mobilyaları alacağını duyurdu.

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TurkishExporter ‘da bugün yayınlanan bir ithalat alım ilanında; Romanya'da Türk firması, okul mobilyaları ithal edeceğini duyurdu.

Romanya'da Türk firmasının bu ithalat alım ilanına buradan ulaşabilirsiniz. Romanya okul mobilyaları ithal edecek.