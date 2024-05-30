Romanya'da Türk firması, okul mobilyaları ithal edecek

TurkishExporter ‘da bugün yayınlanan bir ithalat alım ilanında; Romanya'da Türk firması, okul mobilyaları ithal edeceğini duyurdu.
Romanya'da Türk firmasının bu ithalat alım ilanına buradan ulaşabilirsiniz. Romanya okul mobilyaları ithal edecek.
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez politikası ve aydınlatma metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.