Romanya’daki fabrika için bisiklet kadrosu ürettirecek

29 Ocak 2018

Romanya’da bisiklet üretimine başlayacak olan bir firma, Türkiye’den kendileri için fason olarak bisiklet kadrosu üretebilecek firmalar aradıklarını beyan etmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Bicycle Frames asked to supply from Turkey to Romania

Hello!

I'm representing a Romanian company which wants to launch a bike brand.

The question is: do you have in Turkey a bike frame manufacturer which can custom bike frames?

Thank you!

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/382438_bicycle-frames-asked-to-supply-from-turkey-to-romania

