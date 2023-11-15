Romanya’dan ihracat fırsatı: “Paslanmaz çelik rulo”

Türkiye ile Romanya arasındaki olumlu siyasi ilişkiler ve sık temaslar, Türk ve Romen özel sektörler arasındaki ticari, ekonomik ilişkilerin gelişmesinde büyük rol oynuyor. İş Konseyi ise ortak toplantıların yanı sıra üst düzey resmi ziyaretler vesilesiyle düzenlediği toplantılarla Türk şirketlerini Romanya'da iş yapmaya teşvik ediyor.

Bu kapsamda Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter, Romanya’da iş fırsatı yakalayabilecek olan Türk üreticiler için bir ilan yayınladı. Şömine, baca, bahçe ızgaraları gibi ürünlerin satışıyla ilgilenen Romanyalı firma, Türkiye’deki ihracatçılardan paslanmaz çelik rulo talep etti. Firma yayınladığı ilana istediği ürünün özelliklerini de ekledi. Romanya’dan gelen bütün ihracat fırsatlarını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp detaylara ulaşabilirler

Romanya ihracat pazar araştırması

Romanya pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı ‘Forie’ hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Romanya’da yer alan ithalatçılara, toptancılara veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.