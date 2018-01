Romanyalı firma medikal ürünler ithal edecek

09 Ocak 2018

Romanya’da medikal ürünler toptancısı bir firma, Türkiye’den düzenli çalışabilecekleri ameliyat sarf malzemeleri tedarikçileri aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Surgical Medical Consumables to supply from Turkey to Romania

We are a distributor , online and offline in Romania , in medical field and we are interesting to find products made in Turkey to import them in our country

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/380985_surgical-medical-consumables-to-supply-from-turkey-to-romania

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact