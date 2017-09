Romanyalı firma, üniforma için yünlü kumaş satın alacak

28 Eylül 2017

Romanya ordusu için askeri malzeme ve ekipman üretimi yapmakta olan bir firma, üretecekleri askeri giysiler için 1000 m yazlık yünlü kumaş ve 1000 m kışlık yünlü kumaş satın almak istediklerini belirterek en geç Ekim sonu itibariyle teslimatın gerçekleşmiş olması gerektiğini beyan etmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Dear Madam/Sir,

We are a company that produces military equipment for the Romanian army.

We also produce ceremony suits for which we use wool fabrics.

We have just win a public tender for the ceremony suits for the firemen so I come to you with an enquiry regarding 2 types of wool fabric.

The main idea is that we need about 1000 meters of summer wool fabric and 1000 meters of winter wool fabric till end of October 2017.

Please tell me if you keep fabrics on stock and if you can provide those two fabrics- see the specifications attached.

We also need a price, delivery time and terms .

One more detail:

The fabric must fulfill only the weight (+/-5%), composition (+/-10%) and colour which is a very dark blue navy - very close to black.

We can also send you a sample.

Waiting for your kind and prompt reply,

Best Regards

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/371706_wool-fabrics-for-suits-buying-inquiry-from-romania

