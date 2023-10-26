Romanyalı ithalatçı, steril cerrahi önlük satın alacak

132,69 milyar dolarlık ithalat hacmine sahip Romanya’dan bugün bir alım talep, Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter’da yayınlandı.

Satın alma duyurusunu yapan Romanyalı ithalatçı firma, tıbbi malzeme ve ekipman ithalatı sektöründe faaliyet gösteren bir kuruluş olup, ilanında talep ettiği ürünlerin özelliklerini ve istediği belgeleri net bir şekilde ilan detayına yazdı. Çeşitli boyutlarda ve yüklü miktarda mavi steril cerrahi önlük almayı planladığını yazan ithalatçı firma, ilgilenen Türk firmaların tekliflerini bekliyor.

Bu ithalatçı ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri doğruda şirket bu ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabiliyor.