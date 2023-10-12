Romanyalı ithalatçı, Türkiye'den iplik ithalatı yapacak

Asya, Avrupa ve Orta Doğu’nun kesişim noktasında bulunan Romanya’dan gelen bir alım ilanı bugün e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınlandı. İlanlarında örgü makineleri için iplik ithal etmek istediklerini söyleyen Romanyalı ithalatçı, ilan detaylarında ürünün özelliklerinden detaylı bir şekilde bahsetti. TurkishExporter'ın kurumsal üyeleri, bu talepteki iletişim bilgilerine doğrudan erişebilir. Platformu daha önce hiç deneyimlemeyen firmalar, Forie demo talep ederek kendilerine özel atanacak temsilciden destek alabilir.

Romanya’ya kolay ihracat

Türk üreticiler ve ihracatçıları için Romanya pazarına yönelik artık yeni bir ticaret bilgi kaynağı mevcut: "Forie Databank." Bu kaynak, ihracatçılara büyük fayda sağlayacak bir adres bankası işlevi görüyor. Hangi sektörde faaliyet gösteriyor olursanız olun, Romanya’daki potansiyel ithalatçılar, toptancılar ve mağaza zincirleri hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Eğer bu kaynakta faaliyet gösterdiğiniz sektör için henüz veri bulunmuyorsa, TurkishExporter / Forie platformunda yer alan kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek gerekli bilgileri talep edebilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter kurumsal üyesiyseniz, GTIP / HSCODE ile konşimento verilerine de ulaşmanız mümkün.

GTİP Kodu 5407 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 5407 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 5407- Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat.