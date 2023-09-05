Romanyalı üretici, bal kavanozları ithal edecek

132 milyar dolar ithalat hacmi ile dünyanın 36. büyük ithalatçı ülkesi konumunda olan komşumuz Romanya, Türkiye’den 7,4 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Türkiye, Romanya’ın 6. büyük tedarikçisi ülke konumunda.

Romanya ithalatının yüzde 5,6’sını Türkiye karşılıyor. Bugün bu ülkeden gelen bir ithalat alım talebinde bal üreticisi olduğunu yazan cam kavanoz ithalatçı adayı şirket, deneme siparişi olarak 300-320 ml ölçülerinde 17.000 adet sipariş için teklif bekliyor.

Romanya’dan yazan bu cam kavanoz ithalatçısı adayı firmanın iletişim bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip ücretsiz demo hesap tanımlayabilir ve bu ithalatçının şirket bilgilerine hemen ulaşabilirsiniz. Demo hesap açılacak firmanın bu sektörde üretici olması veya ihracatçı olması gereklidir.

Romanya’ya ihracat için şirket adresleri

Romanya’da yeni ihracat müşteriler arıyor ve seyahat etmeden onlarca firma tanımak istiyorsanız Forie ihracat bankasını mutlaka ziyaret edin. Türkiye’de cam ambalaj ürünleri üretiyorsanız hedef kitleniz içecek, gıda vb sektörler ise TurkishExporter müşteri temsilciniz görüşün ve bu Romanya’daki bu şirketlerin listesini isteyin.



Henüz adres yüklemelerinin devam ettiği Romanya’da örnek ülke dosyalarını şu adresten görebilirsiniz.



