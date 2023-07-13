Romanya’ya ihracat yaparak kazançlı çıkacağınız sektörler

Her yıl Dünya Ticaret Örgütü tarafından detaylı olarak yayınlanan ithalat verilerine göre Romanya geçtiğimiz yıl 132,6 milyar dolar ithalat yaptı. Dikkat çeken pazarlar arasında yer alan Romanya’da en çok ithalat yapılan sektörlere ait veriler şu şekilde:

• 85 GTİP Kodlu Elektrikli makineler ve aksamları: 18,9 milyar dolar

• 27 GTİP Kodlu Minerla yakıtlar ve mineral yağlar: 16,1 milyar dolar

• 84 GTİP Kodlu Makine Sanayi: 13,3 milyar dolar

• 87 GTİP Kodlu Oto Sanayi: 11 milyar dolar

• 39 GTİP Kodlu Plastik Sanayi: 6,5 milyar dolar

• 72 GTİP Kodlu Demir Çelik Sanayi: 5,2 milyar dolar

• 30 GTİP Kodlu İlaç Sanayi: 4,7 milyar dolar

• 73 GTİP Kodlu Demir ve Çelikten Eşyalar: 3,8 milyar dolar

Romanya, 2022 yılında en çok ithalatı 23,6 milyar dolarla Almanya’dan yaptı. Türkiye ise ülkenin ithalat listesinde 7,4 milyar dolarla 6. sırada yer aldı.

Türkiye’den Romanya’ya ihracat sektörleri

2022 yılı içerisinde Türkiye’den Romanya’ya çok sayıda ürün ihraç edildi. İki ülke arasında yapılan bu iş birliğine en çok konu olan ürünler şu şekilde:

• 27 GTİP Kodlu Mineral yakıt ve yağlar: 1 milyar dolar

• 72 GTİP Kodlu Demir Çelik Sanayi: 812 milyon dolar

• 73 GTİP Kodlu Demir ve Çelikten Eşyalar: 567 milyon dolar

• 87 GTİP Kodu Oto Sanayi: 535 milyon dolar

• 39 GTİP Kodlu Plastik Sanayi: 510 milyon dolar

• 84 GTİP Kodu Makine Sanayi: 490 milyon dolar

• 85 GTİP Kodu Elektrikli Makine ve Aksamları: 219 milyon dolar

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