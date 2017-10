Romen firma hediyelik ambalaj malzemeleri ithal etmek istiyor

31 Ekim 2017

Romanya merkezli bir firma, hediye paketlemekte kullanmak amacıyla kağıt, plastik folyo film, baskılı kağıtlar, kağıt torbalar, oluklu mukavva vb. ambalaj malzemeleri için toptan fiyat teklifi talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Good morning,

We are interesting about manufacturer for wrapping gift paper, cellophane (bopp) foil, gift and shopping paper bags, gift boxes, paper boxes for food.

Our Company is importer and distributor for packing items made by paper, corrugated carton, cellophane (bopp).

Thank you for cooperation

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz.

