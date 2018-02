Romenler acı biber tohumu satın almak istiyor

14 Şubat 2018

Romanyalı bir firma, acı biber fidesi yetiştirmekte kullanılmak üzere 50.000 ad. tohum satın almak istediklerini belirterek Türk tedarikçilerden fiyat teklifi beklemektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Romanian company in need of seeds hot pepper

Dear Sirs,

My name is Hodis **** and I represent **** Fructe Company from Romania.

We are looking for seeds of hot pepper for pickling, 8-10 cm long and 1-1,5 cm diameter, colour green-yellow.

We need 30.000 seeds for this year.

Also, we want jalapeno pepper seeds, 20000 seeds.

If you have something similar with our request, please give me more details.

Best regards,

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/384098_romanian-company-in-need-of-seeds-hot-pepper

