R+T Turkey Fuarı’ndan ihracat seferberliği

Almanya, İtalya, Romanya, Çin, Pakistan ve Türkiye’den 110 katılımcı firmanın katıldığı fuar, Messe Stuttgart Ares Fuarcılık tarafından bu yıl altıncısı düzenleniyor. Fuar, 90 ülkeden ziyaretçi ağırlayarak yeni ihracat kapıları için önemli bir platform sunuyor. Avrupa ve Asya arasında bir merkez üssü olan İstanbul ve Turkey bu fuar için kusursuz bir konumda yer alıyor.

Bu yıl, geçtiğimiz sene olduğu gibi İFM’nin 9. ve 10. Hollerde 11 bin metrekare alanda düzenleniyor. Sektörün önde gelen firmalarının yer aldığı fuar; yatırımcı, üretici, perakendeci, bayi, satış mağazası, toptancı, distribütör, mimar, iç mimar, inşaat mühendisi gibi tüm sektör ilgililerini tek uluslararası ticaret platformunda bir araya geldi.

Ziyaretçilerin yüzde 42’si yabancı satın almacı

Messe Stuttgart Ares Fuarcılık Genel Müdürü Ufuk Altıntop, R+T Turkey’i ilk olarak 2013’te düzenlediklerinden beri sektördeki birçok katılımcımızın ihracat potansiyelini arttırmasına katkıda bulunduklarını kaydetti. Altıntop, “Bu da organizatör olarak bizler için R+T Turkey’in iş başarısını üst düzeylere getirdiğini doğruluyor” dedi. Geçen yıl yabancı ziyaretçi sayısını rekor seviyeye çıkardıklarını vurgulayan Altıntop, “Ziyaretçilerimizin yüzde 42’sini yabancı satın alma temsilcileri oluşturdu.

Bu durumun katılımcılarımızın ihracat hedefleri açısından oldukça olumlu fırsatlar sunduğunu düşünüyoruz. Fuar, yeni ve gelişmekte olan pazarlarda mevcut işbirliklerini büyütme ve işbirliği sağlama fırsatları sunuyor. 2022’de en çok ziyaretçi gelen on ülke Romanya, Rusya, Bulgaristan, Yunanistan, Almanya, İsrail, İran, Fas, Birleşik Krallık ve Ürdün oldu. Avrupa pazarından fuarımıza ilgi gösteren diğer ülkeler arasında; Norveç, İsveç, Danimarka, Hollanda, Fransa, Avusturya, İspanya, İtalya, Portekiz ve Polonya bulunuyor” şeklinde konuştu.

Hedef uzak pazarlar

Messe Stuttgart Ares Fuarcılık’ın yanı sıra, Messe Stuttgart’ın dünya çapındaki temsilcilikleri ve ataşelikler aracılığıyla sürdürülen uluslararası pazarlama çalışmaları neticesinde 2023 yılında fuarda uzak pazarlardan da ziyaretçiler ağırlanmaya hazırlanılıyor. ABD. Uruguay, Venezuela, Singapur ve Avustralya’nın da dahil olduğu 90 ülkeden 7 bin profesyonel ziyaretçi gelmesi bekleniyor. Altıntop, Ticaret Bakanlığı’nın uzak ülkelere yönelik ihracatı artırma stratejileri kapsamında harekete geçerek düzenledikleri fuar kapsamında bu ülkeleri de Türkiye’de ağırlıyor olacaklarını vurguladı.