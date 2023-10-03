Rus firma, buz yapma makinesi ithal edecek

Dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip olan ülkesi Rusya’dan bugün bir alım talebi TurkishExporter’a bırakıldı. İlanlarında Mısır’daki beton tesisleri için Türkiye’den buz yapma makinesi ithal etmek istediklerini söyleyen firma nükleer enerji santralleri inşa projelerinde Rusya’da ve birçok ülkede mühendislik hizmeti veriyor. Buz yapma makinesinin günde 100-200 ton üretim kapasitesine sahip olması gerektiğini söyleyen bu ithalatçı Rus firmanın alım ilanına ulaşmak için Forie e-ihracat uygulamasını mağazalardan indirebilir ve firma ile iletişime geçmek için demo üyelik talep edebilirsiniz.

Rusya’ya kolay ihracat

Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni bir ticari istihbarat kaynağı olan "Forie," Rusya pazarına ihracat yapmak isteyenlere kapılarını açtı. "Forie Databank" adıyla sunulan bu kaynak, bir ihracat adres bankası gibi işlev görüyor. Hangi sektörde ihracat yapmayı planlıyorsanız, bu platform üzerinden Rusya'daki potansiyel ithalatçılara, toptancılara ve mağaza şirketlerine ulaşabilmeniz mümkün.

Eğer bu kaynakta, üretim veya ihracat yaptığınız sektörle ilgili henüz veriler bulunmuyorsa, TurkishExporter/Forie'deki kurumsal müşteri temsilcisi ile iletişime geçerek bu verileri talep edebilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter'ın kurumsal üyeleriyseniz, GTIP/HSCODE ile ilgili konşimento verilerini de ayrıca isteyebilirsiniz.

GTİP Kodu 841869 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 841869 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 841869 – Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları: --Diğerleri: ----Buz yapma makineleri. Bir üst Kategorisi: 8418- Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları: