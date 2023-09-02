Rus Firma, dondurulmuş balık çeşitleri ithal edecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dün yaptığı açıklamada su ürünleri ihracatı bu yıl 7 ayda 1 milyar doları aştığını söyledi. Geçen yıl 1,7 milyar dolarlık su ürünleri ihracatının bu yılın ilk 7 ayında 1 milyar dolar barajını aştığını belirten Bolat, "İnşallah 2023 yılını tamamlarken yeni bir rekora daha imza atacağız." ifadesini kullandı.

Ne tesadüf ki rekorlara doymayan su ürünleri sektöründe bir talepte bugün Rusya’da geldi. TurkishExporter ihracat platformuna ilan bırakan Rusya firması, şunları yazdı: "Merhaba! Soğutulmuş alabalık ve soğutulmuş amber alabalık satın almamız gerekiyor. Bize yardımcı olabilecek kuruluşları önerebilir misiniz? Haftada 20.000 kg'a ihtiyacımız var."

Eğer balık ve deniz ürünleri üretiyorsanız, bu ihracat fırsatını değerlendirmek için Forie uygulamasını indirip demo talebinde bulunabilirsiniz. Böylece bu talebe ücretsiz ulaşabilir ve balık ürün gamınıza yeni bir ihracat müşterisi ekleyebilirsiniz.