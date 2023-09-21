Rus firma, endüstriyel boya ithal edecek

Rusya’daki petrol, gaz ve elektrik enerjisi sektöründeki büyük projelerde mühendislik ve inşaat alanında hizmet veren şirket, Türkiye’den paslanmaz çelik boru hatları için boya satın alacak.

Rusya, 3.büyük ithalatçı ülkesi Türkiye’ye endüstriyel boya ithalat talebini e-ihracat platformu TurkishExporter aracılığıyla iletti. Petrol, gaz ve elektrik enerjisi sektöründeki büyük projelerin tasarımından başlayarak; malzeme temini, işçilik, kalite denetimi gibi tüm aşamalarda hizmet veren firma, paslanmaz çelik boru hatları için boya ithal etmek istiyor. Alım ilanına ulaşmak için Forie e-ihracat uygulamasını mağazalardan indirebilir ve firma ile iletişime geçmek için demo üyelik talep edebilirsiniz.

Rusya ihracat pazar araştırması

Rusya pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. Forie Databank adıyla yayına giren bu kaynak, bir ihracat adres bankası hüviyetinde. Hangi sektörde ihracat yapmak istiyorsanız o sektörde Rusya’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.



Bu kaynakta, üretim veya ihracat yaptığınız sektörde henüz veriler yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek isteyebilirsiniz. Bu kaynağın dışında yine ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz ayrıca GTIP / HSCODE ile konşimento verileri de talep edebilirsiniz.