Rus firma, nonwoven kumaş ithal etmek istiyor

194,39 milyar dolarlık ithalat hacmine sahip Rusya’dan bir alım ilanı, e-ihracat platformu TurkishExporter’da paylaşıldı. Rusya’da tekstil sektöründe faaliyet gösteren firma, ilanlarında Türkiye’den viskon, pamuk veya PE’den üretilmiş nonwoven kumaş ithal etmek istediğini yazdı. Nonwoven kumaş ithalatı için Türk üreticilerle görüşmek istediğini söyleyen bu Rus firmanın alım ilanına teklif sunabilmek için TurkishExporter’da kurumsal üye olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında ücretsiz bir üyelik açmanız gerekiyor.

Tekstil sektöründe kumaş ürünleri için hazır ihracat müşterileri

Türk üreticileri ve ihracat şirketleri, tekstil sektöründe ihracat yapma konusunda yeni bir ticari kaynağı keşfettiler: Forie Databank. Bu özel kaynak, "Forie DataBank" adı altında yayına girdi ve bir ihracatın başarısının vazgeçilmezi haline geldi. İthalatçı firmaların adları, web siteleri, telefon numaraları gibi iletişim bilgileri gibi bilgilere kolayca ulaşabileceğiniz bu platform, tekstil sektörü kumaş ürünleri için ithalatçılar, toptancılar ve mağaza şirketleri ile iletişim kurmanıza yardımcı oluyor.

Eğer bu kaynakta, ürünlerinizi veya ihracat faaliyetinizi yaptığınız sektöre dair veriler henüz mevcut değilse, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter'ın kurumsal üyesiyseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ile konşimento verilerini talep etme hakkına da sahipsiniz.

GTİP Kodu 5603 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 5603 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 5603- Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın): -Dokumaya elverişli sentetik ve suni filamentlerden.