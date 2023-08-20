Rus firma, Türkiye’de yay üreticisi arıyor

Türkiye, batılı ülkelerin yaptırımları karşısında sıkışan Rusya firmalarının imdadına yetişti. Geçtiğimiz yıl binlerce Rus firması Türk üreticilerle temasa geçerek siparişlerine Türkiye’ye yönlendirdi.

İşte böylesi firmalardan bir tanesi bugün TurkishExporter’a bir ilan bırakarak, Türkiye’de metal yay ürettirmek istediğini bildirdi.

Doğrudan üreticilerle temas kurmak isteyen alıcı firmaya buradaki ilandan ulaşabilirsiniz.

Alım ilanında yer alan bu Rusya firmasının iletişim bilgilerine ulaşmak için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız ya da Forie mobil uygulamasını indirmiş ve onaylanmış kullanıcı olmanız gerekiyor.

Uygulama indirmek için bakınız.