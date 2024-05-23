Rus firma, Türkiye’den galvanizli rulo sac ithal edecek!

Dayanıklı ve hızlı büyüyen bir ekonomi olan Türkiye, sürdürülebilir doğrudan uluslararası yatırım çekmek için iş dostu politikalar, derin yetenek havuzu ayrıca da Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktada küresel pazar erişimi sunmaya devam ediyor.

Bugün ise bu pazara girmek isteyen Rus bir firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir ithalat ilanı bıraktı. Metal yapı hizmetleri alanında faaliyet gösteren firma ilanında Türk üreticilerden galvanizli rulo sac satın alacağını belirtti.

Rus firma ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Nakliye/navlun ihtiyaçlarınıza kolay çözüm

Forie, ihracatçı ve ithalatçı firmaların nakliye/navlun ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir hizmet sunuyor. Platformda, firmalar ilan oluşturarak en uygun fiyat tekliflerini alabiliyor. Nakliye/navlun hizmeti veren firmalar ise ilanlara teklif sunabiliyor. Bu sayede, firmalar nakliye/navlun işlemlerini daha hızlı, daha ucuz ve daha verimli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca, nakliye/navlun hizmeti veren firmalar, Forie platformu sayesinde yeni müşteriler kazanabiliyor ve daha fazla gelir elde edebiliyor. Forie, e-ihracatın tüm aşamalarını kolaylaştırmak için çalışmalarına devam ediyorken sizlerde nakliye/navlun ilanı oluşturarak firmaların size teklif vermesini sağlayabilir ve oluşturulan ilanlara teklif verebilirsiniz.