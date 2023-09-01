Rus firma, Türkiye’den meyve suyu konsantresi alacak

Türkiye'nin tarım potansiyeli, son verilere göre Ocak-Temmuz döneminde 1 milyar 892 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatına olanak sağladı. Bu alandaki ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artış gösterdi. Ayrıca, meyve suları, nektarlar ve konsantre ürünlerine olan yabancı pazar talepleri de hızla artıyor.

Yurtdışından ürün ithal etmek isteyen üretici, danışmanlık veya tedarikçi firmaların tercihi haline gelen TurkishExporter e-ihracat platformu, Türkiye'nin en önemli ihracat pazarlarından biri olan Rusya'dan yeni bir ihracat fırsatını yayınladı.

Bu Rus firmasıyla iletişime geçmek ve iletişim bilgilerine ücretsiz ulaşmak için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap oluşturabilirsiniz.

İçecek sektöründe potansiyel ithalatçıları listesi

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