Rus firması, düzenli siparişle teneke sprey boya alacak

Dünya ekonomisinin önemli oyuncularından biri olan Rusya, toplamda 194,39 milyar dolar ithalat yaparak dünyanın ithalatçı ülkeleri arasında 31.sırada yer alıyor. Rusya’nın en büyük ithalat partnerlerinden olan Türkiye, 2022 verilerine göre Rusya’ya 9,34 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. Bu rakam, Rusya’nın toplam ithalatının yüzde 4,8’ine denk geliyor. Türkiye, Rusya’nın ithalatında Çin ve Almanya’nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Tarım ve hayvanlık sektöründe ithalat hizmeti sunan Rus firma, düzenli siparişlerle yaklaşık olarak 3 ayda bir 120.000 adet teneke sprey boya alım talebini Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter’a yazdı. Talebin detaylarında ürün özelliklerine değinen firmanın bu ithalat ilanına ulaşmak için Forie e-ihracat uygulamasını mağazalardan indirebilir ve firma ile iletişime geçmek için basic/demo üyelik talep edebilirsiniz.