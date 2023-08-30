Rus firması, Türkiye'den kimyasal ürünler alacak

Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret ivme kazanmaya devam ediyor. Özellikle Rusya'ya yönelik getirilen sınırlamaların etkisiyle ortaya çıkan pazar fırsatlarını değerlendiren Türk iş dünyası, bu ticaretin hacmini önemli ölçüde artırdı.

Rusya- Türkiye arasında iş fırsatlarına artan iş fırsatlarına artan bir örnekte bugün TurkishExporter’da yayınlandı. Rusya’da kimyasal ürünler ithalat ve ihracatı konusuna odaklanmış hem Rusya’ya ithalat yapan ve hem de Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelere Rusya’da ihracat bir firmanın alım talebi yayınlandı.

İlan özet bilgisinde almak istediği ürünleri yazan Rus şirketin web sitesi bilgilerine göre çok çeşitli kimyasallar ithal ediyor. Bu Rus firma ile iletişim kurmak için TurkishExporter'ın kurumsal üyesi olmanız veya onaylanmış bir kullanıcı olarak Forie mobil uygulamasını indirmeniz gerekmektedir.

Talebi bırakan firma kurumsal üye olduğu için mobil uygulamayı indirdiğinizde ücretsiz bir şekilde mesajlaşma fırsatı bulabilirsiniz.