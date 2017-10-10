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Rus merkezli otobüs firması malzeme ithal etmek istiyor

 Dünyaca ünlü bir markanın Rusya’daki otobüs fabrikası, her çeşit otobüs aksesuarları ve bileşenleri konusunda Türkiye’den tedarikçiler aramaktadır.

Rus merkezli otobüs firması malzeme ithal etmek istiyor
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Dünyaca ünlü bir markanın Rusya’daki otobüs fabrikası, her çeşit otobüs aksesuarları ve bileşenleri konusunda Türkiye’den tedarikçiler aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

We are looking for bus equipment suppliers in Turkey.

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/372762_bus-equipments-required-by-factory-in-russia

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.
Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact

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