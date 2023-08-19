Rusya firması, CAT yedek parçaları almak istiyor

Ukrayna Rusya savaşı ile birlikte birçok batılı markanın Rusya’da çekilmesi ve bu ülkeye ürün satmak istememesi nedeniyle Rusya; Hindistan, Çin ve Türkiye gibi ülkelere sipariş yağdırmaya başladı.

Son dönemde gelişen politik ilişkiler ve Türk firmalarının hızlı teslimatı sayesinde iki ülke arasında ticaret rekora koştu.

Uluslararası arenada Türkiye’nin en çok bilinen ihracat sitesi TurkishExporter’da da bu dönemde Rus firmaların akınına uğradı. Yedek parça konusunda çok fazla Rusya talebi yayınlanan sitede bugünde bir Rus firma CAT parçaları istediğini bildirdi.

Bu ihracat fırsatını görmek isteyen üretici ve satıcılar Forie’de bir demo üyelik başlatıp. İthalatçının detaylarına ulaşabiliyorlar.

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