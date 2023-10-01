Rusya, kamyon lastikleri satın alacak

En önemli dış ticari ortaklarımızdan biri olan Rusya’dan bugün bir alım ilanı B2B platformu TurkishExporter’da yayınlandı. İlanlarında kamyonlar için otomobil lastikleri ithal etmek istediklerini söyleyen Rus firma, ilanlarını hem İngilizce hem Rusça olarak dile getirdi.

TurkishExporter'ın kurumsal üyeleri, bu talepteki iletişim bilgilerine doğrudan erişebilir. Platformu daha önce hiç deneyimlemeyen firmalar, Forie demo talep ederek kendilerine özel atanacak temsilciden destek alabilir.

Otomotiv-taşıt araçları / lastikler-jantlar sektöründe potansiyeli yüksek hazır müşteri listeleri

Otomotiv-taşıt araçları sektörü ürünleri hem iç pazarda hem de uluslararası pazarlarda çok fazla talep görüyor. Bu sektörde üretici ve ihracatçı firma iseniz saatlerce pazar araştırması yapmadan, istediğiniz ürün için dünya genelindeki 2022-2023 güncel ithalatçı verilerine TurkishExporter'ın global markası Forie'nin sunmuş olduğu “Forie DataBank” ile buradan erişim sağlayabilirsiniz.

Eğer faaliyet gösterdiğiniz sektörle ilgili veriler henüz bu kaynağa eklenmemişse, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek bu bilgilere erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter'ın kurumsal üyesiyseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ile ilgili konşimento verilerini talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 401120 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 401120 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 401120 – Kauçuktan yeni dış lastikler: Otobüs ve kamyonlarda kullanılanlar. Bir üst Kategorisi: 4011 – Kauçuktan yeni dış lastikler.