Rusya, kimyasal hammadde tedarikçileri arıyor!

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için anlık 43 ana sektör ve 578 alt sektörde yayınlanan ilan akışı ile binlerce dolarlık iş hacmi oluşturarak yeni iş fırsatlarına kapı açıyor. Her gün Rusya pazarına ihracat yapmak isteyen Türk ihracatçılar için de gelen yeni fırsatlar platformda yayınlanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda 5 yılı aşkın bir süredir her türlü endüstriyel sektöre kimyasal hammadde tedariki yapan bir Rus firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da ithalat ilanı yayınladı. Firma ilanında Türkiye’den kimyasal hammaddeler satın alacağını belirtti.

Rus firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Kimya sanayii ithalatçısı şirketler listesi

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin kimya sanayii sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde kimya sanayii sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.