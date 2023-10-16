Rusya, tarım makineleri ve yedek parça ithal edecek

194,39 milyar dolarlık ithalat hacmine sahip Rusya merkezli Türk firma, e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir alım ilanı bıraktı. Tarım makineleri başta olmak üzere Türk endüstriyel ürünlerinin distribütörlüğünü, ithalatını ve ihracatını yapan firma, ilanlarında Türkiye’den tarım makineleri ve yedek parça ithal etmek istediğini söyledi. İzmir’de ofisleri bulunduğunu ve yedek parça satış departmanlarının geliştirildiğini söyleyen firma, tarım makineleri ve yedek parça tedarik edebileceği şirketlerle görüşmek istiyor. Bu ihracat fırsatını kaçırmamak ve ilan detaylarına ulaşmak için TurkishExporter kurumsal üyesi olmak veya Forie’de demo üyelik oluşturmak gerekiyor.

Rusya’ya kolay ihracat

Türk üreticileri ve ihracatçıları artık Rusya pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabilirler. Forie tarafından sunulan "Forie Databank," bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor. Bu kaynak sayesinde, Rusya’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin Rusya pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.

Eğer ilgilendiğiniz sektördeki veriler henüz eklenmediyse, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal müşteri temsilcileri ile iletişime geçerek bu verilere kolayca erişebilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter üyesiyseniz, GTIP / HSCODE ile konşimento verilerini de talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 8436 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 8436 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 8436- Tarla ve bahçe tarımına, ormancılığa, kümes hayvancılığına veya arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar (mekanik veya termik tertibatlı çimlendirmeye mahsus olanlar dahil); kümes hayvancılığına mahsus civciv çıkartma vev büyütme makina ve cihazları.