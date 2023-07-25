Rusya, yedek parçada Türkiye'ye yöneldi

Ambargo nedeniyle sıkışan Rusya'da, birçok sanayi sektöründe yedek parça sıkıntısının had safhaya geldiği biliniyor. Rus firmaları yoğun bir şekilde Türkiye'de partner arıyor.

TurkishExporter ihracat platformunda da son bir yılda en çok alım bırakan ülkelerin başında Rusya geliyor.

Platformda bugün yayınlanan bir yedek parça alım ilanında Rus ithalat firması; Caterpillar, JCB, Komatsu, Liebherr, Sandvik gibi tanınmış iş makinelerinde yedek parça aradığını yazdı.

Bu ihracat alım [ilanının detaylarına] Dünya Gazetesi okurları (demo hesap) https://www.forie.com/tr/apps/ açarak ulaşabiliyor.

TurkishExporter'da Rusça dilinde 50 bin Türk şirketi var

TurkishExporter COO'su Onur Can Cengiz, “Rusya ile iş yapmak isteyen Türk şirketleri, mutlaka TurkishExporter ile temasta olmalı ve hizmet almalıdır. Şirketimiz 2 yıla yakın zamandır REC – Russian Export Center tarafından onaylı şekilde hizmetler sunmaktadır.” dedi.

Rusya'ya ihracat yapıyor ve yapmak istiyorsanız bizimle tanışmanızda yarar buluyorum diyen Cengiz, "TurkishExporter'da yaklaşık 50 bin dolayında Türk ihracat firmasının ürün ve hizmetlerini anlatan Rusça sayfaları var. Son bir yılda Türkiye'den sonra en çok ziyaretçi trafiğini de Rusya'dan alıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda pek çok üyemize Rusça dil desteği verdik ve böylelikle milyonlarca sayfa ve ürün tanıtımı da bize ve üyelerimize iş, ihracat olarak dönüyor."