Rusya’dan “etiket” için yatırımcı geldi

01 Kasım 2020

ÇİĞDEM YÜCESOY SUBAŞI

Rusya’nın ithalatta başlattığı güvenilir ürün etiketleme sistemi önümüzdeki yıldan itibaren hazır giyim sektörü için uygulanmaya başlayacak. 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle hazır giyim ürünleri güvenli etiket çipi olmadan Rusya’ya giremeyecek.

Rusya Federasyonu’nda 2017 yılında imzalanan Hükümet Kararnamesi ile 2024 yılına kadar kayıt dışılığın azaltılması amacıyla “Birleşik Ürün Etiketleme ve Takip Sistemi” başlatılmıştı. İlk olarak kürk manto ile başlayan pilot uygulama, ayakkabı ile devam etmiş ardından da tütün ve ilaç sektörüne geçilmişti. Hazır giyimde en büyük pazarlardan biri olan Rusya’ya yapılan ihracatta oluşacak bu yeni dönemle birlikte hazırlıklar da başladı.



Rusya’ya yapılan ihracatta en büyük pay sahibi olan sektörlerden biri de hazır giyim. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, 1 Ocak 2021 itibariyle hazır giyimde Rusya’ya çipli ihracat yapılacağını söyleyerek, “Bu uygulama daha önce geçiş yapan sektörlerde sıkıntı yaratmadı. Güvenilir ürün etiketleme sorumluluğunu Türkiye’den alım yapan şirketlere verdiler. Buradan Rusya’ya gidecek ürünler gümrükten geçmeden önce etiketlenerek ülkeye girecek” dedi.

İki yıl önce sistemi kullanmaya başlayan ayakkabı sektöründe ihracat artışı yaşadıklarını söyleyen Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, bu sayede kayıtlı üreticilerin satışlarının arttığını söyledi. Uygulamanın Türkiye’den alım yapan ithalatçıları yükümlülük altına aldığını da sözlerine ekledi.

Çip şirketleri Türkiye’ye geliyor

2024 yılına kadar tüm ürün gruplarında sisteme geçiş yapmayı hedefleyen Rusya Federasyonu, ürünlerin etiketleme işleminde tüm sorumluluğu ithalatçıya vermiş durumda. Hazır giyimde de başlayacak olması nedeniyle sistemin daha hızlı işlemesi için ithalatçılar Türkiye’de yatırım yapmaya başladı. Rusya’da çip (elektronik barkodlama sistemi), lojistik ve gümrükleme sektörlerinde hizmet veren Adarus Danışmanlık, Ulusal Ürün Etiketleme ve Takip Sistemi’ne yönelik faaliyetlerini Türkiye’ye taşıdı.

Türkiye’den yılda 200 milyon dolarlık alım yapmayı hedefleyen şirket, ithalatta sıkıntı yaşamamak için Türkiye’de ofis açtı. Ürünleri Rusya’ya göndermeden önce burada etiketleme yapacaklarını söyleyen Adarus Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Ramal Shalmiev, üreticilerin Rusya’ya ihracat yaparken güvenilir ürün kodu edinebilmesi için gereken tüm şartları karşılayacaklarını belirtti. Shalmiev, “Hem bu alanda hem de ilgili diğer alanlarda dış ticarete katılan şirketlere destek olacağız” dedi.

1 milyon dolar yatırım

Şirket, Türkiye’de kuracağı sistem için tekstil, ayakkabı, taze meyve-sebze gibi değişik sektörlerle işbirliği görüşmelerine başladı. Bu sektörlerin önde gelenlerinin arasında bulunduğu 30 üreticiyle toplantılar gerçekleştirdiklerini söyleyen Shalmiev, “Güvenli ürün etiketi hizmetini Türkiye’de satın almak isteyen şirketlerle görüşmelerimiz sürüyor. Etiketleme hizmeti dışında ayrıca üreticilere Rusya’ya ihracat yapmak üzere yeni bağlantılar kurmaya yönelik fırsatlar da sunuyoruz” dedi.

Türkiye’de yaygın bir şekilde faaliyet göstermek isteyen şirket, 1 milyon dolar tutarında bir yatırım gerçekleştirdi. İkitelli’de kiralanan 2 bin metrekare büyüklüğüne sahip depoda ürünlere, gümrüğe gitmeden önce etiketleme yapılacak. Aynı zamanda küçük ölçekli ihracatçılara da depolama hizmeti verilecek. Etiketleme için IT sistemi de kurduklarını sözlerine ekleyen Shalmiev, “Sistemin patenti bizde. Bir benzerini Çin’de de kurmuştuk. Çin’den Rusya’ya gelen ürünlerin etiketleme işinde de önemli bir paya sahibiz” dedi.

Lojistik ve gümrükleme de yapılacak

Rusya’ya ihracat yapmak isteyen şirketlere etiketlemenin yanı sıra fabrikaya otomasyon kurulumu da yapacak. Bu sayede ürünler henüz fabrikadan çıkmadan işlem tamamlanmış olacak. Talep edenlere tüm bunların yanında lojistik destek ve gümrük formalitelerinin tamamlanması hizmetleri de verilecek. Dış ticarete yönelik hukuki danışmanlık konusunun da faaliyetleri arasında bulunduğunu ifade eden Shalmiev, tüm işlemleri tamamlanmış bir şekilde Rusya Federasyonu’na ihracatı hızlı bir şekilde gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Gıyasettin Eyyüpkoca / Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği (LASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı

Rusya Federasyonu’na yapılan ihracatta geçen iki yılda ayakkabı ve kürklü manto ürünlerinde bu uygulamaya geçildi. Rusya’ya yoğun ihracatı olan Laleli’de uygulama sıkıntı yarattı. Bizim piyasadan Rusya’ya yapılan ihracat kargo yoluyla yapılıyor. Dolayısıyla bu hizmet kargo şirketleri üzerinde alındı. Bu da ihracatçılara ek maliyet getirdi. Direkt ihracat yapanları etkilemedi ancak bizim gibi kargo yoluyla ülkeye ürün yollayanlar için maliyet kalemi oluşturuyor. Hem maliyet hem de işlemin yapılmasıyla ilgili bir belirsizlik söz konusu. İhracatımızın içinde büyük payı olan hazır giyim için 1 Ocak’ta başlayacak olması Laleli için rahatsızlık yaratıyor. İki yıldır bununla ilgili üyelerimize eğitim ve seminerler verdik. Ancak sistemin tam olarak oturmaması belirsizliği artırıyor. 1 Ocak’ın ertelenmesini istiyoruz.