Rusya'dan ithalatçı, genleşme tankları almak istiyor

E-ihracat platformu TurkishExporter’a bugün Rusya’dan bir alım ilanı geldi. Endüstriyel ürünlerin üretimini yapan Rus firma, ilanlarında ısıtıcılar için 8 ve 12 litre kapasiteli genleşme tankları ithalat etmek istediklerini söyledi. İlandaki Rus ithalatçı firmanın erişim bilgilerini edinmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında basic / demo hesap açmanız gerekiyor.

Rusya ihracat pazar araştırması

Türk üreticileri ve ihracat firmaları için Rusya pazarına yönelik yeni bir ticari bilgi kaynağı yayına başladı: "Forie Databank". Bu kaynak, ihracatçılara kendi sektörlerinde Rusya'da faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleri hakkında bilgi sağlayan bir tür ticari istihbarat niteliğinde.

Eğer bu kaynakta, ürün veya hizmetlerinize dair henüz veriler bulunmuyorsa, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek bu verileri talep edebilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter'ın kurumsal üyesiyseniz, GTIP / HSCODE ile ilgili konşimento bilgilerini de talep etme olanağınız bulunmaktadır. Rusya pazarına adım atmak isteyen Türk işletmeleri için bu kaynak önemli bir yardımcı kaynak olabilir.