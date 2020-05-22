Rusya'ya domates ihracatında kota uyarısı

22 Mayıs 2020

FİKRİ CİNOKUR

Erbeyler Tarım Lojistik Gıda Limited Şirketi sahibi Bahadır Erdoğan, başta domates olmak üzere yaş meyve sebze ihracatında önemli pazar olan Rusya'ya gerçekleştirilen domates ihracatında 200 bin tonluk kotanın dolmak üzere olduğunu söyledi.

19 Mayıs 2020 itibariyle Rusya'ya domates ihracatında 200 bin tonluk kotanın 190.8 bin tonun dolduğunu belirten Erdoğan, bu ülkeye ihracat yapan firma temsilcilerini uyardı. Bahadır Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde 200 bin tonluk kota dolar. Bu ülkeye ihracat yapan firmalarımız dikkatli olsun. Kotaya göre domates ihracatı yapsınlar. Aksi takdirde TIR'lar gümrüklerden geçemez. Domates ürünü Rusya'ya giriş yapamaz. Ziyan olur. Biz kotanın kaldırılmasını talep ediyoruz. Her yıl kota sıkıntısı da yaşanmasın." dedi.

Türkiye'den yıl başından bu yana çeşitli ülkelere 99 milyon kilogram domates ihracatından 78.5 milyon dolar döviz girdisi sağlandı. Batı Akdeniz bölgesinden sadece Rusya'ya 12,6 milyon kilogram domates ihracatına karşılık 11.5 milyon dolarlık döviz elde edildi.

İhracatçı birlikleri de "Sayın üyemiz,19 Mayıs 2020 itibariyle Rusya'ya domates ihracatında 200 bin tonluk kotanın 190.8 bin tonu dolmuştur. Kotanın dolması halinde Rusya'ya yapılacak domates sevkiyatlarını ülkemiz gümrüklerinden çıkamaması ya da Rusya gümrüklerinden giriş yapamaması gibi sorunlarla karsılaşabilir. Firmalarımızın mağduriyet yaşamamaları için ihracatlarını güncel kota durumunu dikkate alarak yapmaları önemlidir'' diyerek üyelerini uyardı.