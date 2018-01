S. Arabistan’da kurulacak fabrika için makineler talep ediliyor

10 Ocak 2018

Suudi Arabistan’da porselen izolatör imalatına başlayacak olan bir firma, anahtar teslim üretim hattı kurulumu için Türk firmalardan fiyat teklifi talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Porcelain Insulator Production Line to set up in Saudi Arabia

We are looking for a production line of porcelain insulator of a capacity of 9000MT/year

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/380987_porcelain-insulator-production-line-to-set-up-in-saudi-arabia

