Sağlık sektörüne ihracat fırsatı: ABD ilaç satın alacak

En yüksek katma değer sağlayan sektörlerin arasında yer alan ilaç sektörü son yıllarda hızlı bir büyüme süreci içerisine girmiştir. Demografik değişim, ortalama yaşam süresinin artışı, hastalık paternlerindeki değişimler, sosyal küreselleşme, sağlık hizmetlerine erişimdeki anlamlı artış ve sosyal devlet olgusunun doğuşu dünya ilaç sektörünün büyümesinde önemli rol oynamıştır.

Son yıllarda COVID19 salgınının da sektörün büyümesi üzerinde etkileri olmuştur; bu büyümenin 2020-2027 arası dönemde ise 500 milyar doları bulması ve pazar büyüklüğünün 2 milyar dolara erişmesi bekleniyor.

Bugün ise büyüyen sağlık sektörüne yönelik bir ithalat talebi ABD’den geldi. Tıp ve dişçilik endüstrilerine yönelik farmasötik ürünlerin tedariği konusunda faaliyet gösteren bir firma, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bıraktığı ithalat talebiyle, Türkiye’den ilaç satın alacağını bildirdi. Firma yayınladığı ilanda şu sözleri kullandı: “Şu anda şirketimiz geniş bir farmasötik ürün yelpazesi satın almakla ilgileniyor; Onkoloji ürünleri, COVID-19 ilaçları (tedaviler ve aşılar), Antiviral/Antibakteriyel ilaçlar, aşı ürünleri…”

ABD’den gelen bu ihracat fırsatlarını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Rakamlarla Türkiye ilaç sektörü

Türkiye, üretim standartları, teknolojisi ve kapasitesi itibarı ile oldukça gelişmiş bir ilaç sanayiine sahiptir. İlaç sanayi; önemli miktar ve çeşitlilikle üretim ve ihracat imkanına sahip, katma değeri yüksek olan sektörlerden biridir.

Türkiye’de 2022 yılında ilaç ve eczacılık sektörü ihracatı bir önceki yıla oranla büyük bir değişiklik kaydetmemiştir. İhracatta ilk sırada 1,2 milyar ABD doları ile tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) (GTP:3004) yer almaktadır. Bu ürün grubunu insan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. ürünler (GTP: 3002) ile eczacılık eşyası ve müstahzarları vb. (GTP: 3006) takip etmektedir.