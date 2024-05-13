Sağlık sektörüne ihracat fırsatı: Romanya, Türkiye’den ilaç ithal edecek!

Türkiye ile Romanya arasındaki olumlu siyasi ilişkiler ve sık temaslar, Türk ve Romen özel sektörler arasındaki ticari, ekonomik ilişkilerin gelişmesinde büyük rol oynuyor. İş Konseyi ise ortak toplantıların yanı sıra üst düzey resmi ziyaretler vesilesiyle düzenlediği toplantılarla Türk şirketlerini Romanya'da iş yapmaya teşvik ediyor.

Bugün ise kullanıcılarına verimli ve pratik bir e-ihracat fırsatı sunan TurkishExporter, Romanya’da iş fırsatı yakalayabilecek olan Türk üreticiler için bir ilan yayınladı. Bu kapsamda 2017 yılından beri ilaçların toptan dağıtımı konusunda hizmet veren Romen firma yayınladığı ilanla Türkiye’den ilaç satın alacağını belirtti.

Romanya’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla Romanya pazarına yelken açın

Türk üreticiler ve ihracatçılar artık Romanya pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forie tarafından sunulan "Forie Databank," bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor.

Bu kaynak sayesinde Romanya’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin Romanya pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.