"Sanal fuar ile ihracat 1 tık uzağımızda"

25 Temmuz 2020

Birçok ülkeden sektör profesyonellerinin bir araya geleceği ilk uluslararası sanal mobilya fuarı olan Furnistry 2020, 27-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Pandemi nedeniyle online olarak düzenlenecek fuara, İnegöl’den Weltew Home’da katılacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Weltew Home İhracat Müdürü Okan Özkan, salgının tüm dünyanın iş yapış dengelerini değiştirdiğine dikkat çekti. Weltew olarak pandeminin yaratmış olduğu ekonomik darboğazı en iyi yöneten şirketlerden biri olduklarını söyleyen Özkan, bu süreçte markalarına yatırım yapmaya devam ettiklerini vurguladı.

27-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek ilk uluslararası sanal mobilya fuarı Furnistry 2020'de yer alacaklarını açıklayan Özkan, "Dünyanın en önemli ithalatçılarını ağırlamayı hedefleyen Furnistry 2020, ‘yeni normal’ ile gelişen dijital dünya ile birlikte mobilya sektöründe daha güçlü hale geliyor. İlk kez yer alacağımız sanal fuarda yatak odası, yemek odası, koltuk takımı, duvar ünitesi gibi ev mobilyasının ana kalemleriyle katılım sağlayıp ürünlerimizi müşterilerimizin beğenilerine sunacağız. Furnistry 2020’nin oldukça verimli geçeceğini düşünüyoruz. Henüz tüm ülkelerdeki seyahat engelleri ortadan kalkmış değil. Hem bu nedenle hem de 1 tık’la kolayca erişilebilecek olan sanal fuarla, ürünlerimizi dünyaya kolay bir şekilde sunabileceğiz.” dedi.

Ürünlerin yarısı dış pazarlara

Firma olarak yaşanan pandemi sürecinden çok fazla şey öğrendiklerini belirten Okan Özkan, yeni dünya düzenine uygun olarak bu dönemde Ar-Ge çalışmalarına daha çok ağırlık verdiklerini aktardı. Salgınla birlikte yurtdışına yönelik iş modellerini online taşıdıklarını söyleyen Özkan, bu süreçte e-ticaret alt yapılarına yatırım yapmaya devam ettiklerini vurguladı. Özkan, dijitalleşerek hem tedarikçi hem de müşteri boyutunda eko sistemlerini yeni dünya düzenine adapte etmeye çalıştıklarını anlattı.

Bugün 55’in üzerinde ülkeye aktif olarak ihracat gerçekleştirdikleri bilgisini veren Özkan, ürünlerinin yüzde 50’sini de söz konusu ülkelerde pazara sunduklarını aktardı. Yurt dışında 29 mağaza ve 130 satış noktalarının bulunduğunu açıklayan Özkan, "Pandemi sürecinde yurtdışı satış kanallarımız ile dayanışma halinde olduk. Bu doğrultuda dünya pazarındaki varlığımızı yıl sonunda daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Bu yüzden katılacağımız sanal fuar platformu ile ürünlerimizi çevrimiçi olarak sergilerken, alıcılar, distribütörler, acenteler ve ziyaretçilerle tanışma fırsatı yakalayacak ve web seminerleri aracılığıyla sektör temsilcileri ile B2B görüşmeleri de gerçekleştirebileceğiz.” şeklinde konuştu.