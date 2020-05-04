Sanayi kenti Bursa'nın ihracatına koronavirüs darbesi

04 Mayıs 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Dünya genelinde yaşanan koronavirüs pandemisi nedeniyle ticarette yaşanan daralma en fazla nisan ayında hissedildi. Bursa’nın ihracatı nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64,96 gerileyerek 437 milyon 255 bin dolar oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre yılın 4 ayında Bursa’nın ihracatındaki gerileme geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,51 oldu. Bursa’nın 4 aylık ihracatı 4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bursa, Türkiye’nin İstanbul’dan sonra ikinci büyük ihracatçı kenti kimliğini korudu. Bursa’nın lokomotif sektörü otomotiv endüstrisindeki gerileme nisan ayında yüzde 77 oldu. 4 ayın toplam kaybı ise yüzde 21,82 ile 2.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bursa’nın istihdam deposu hazır giyim, konfeksiyon ve tekstil sektörlerinde de nisan ayı derin kayıplarla kapatıldı. Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe nisan ayı kaybı yüzde 64,69 olurken, 4 aylık gerileme yüzde 23’ü buldu. Tekstil sektöründe ise nisan ayındaki düşüş yüzde 71,64, 4 aylık gerileme ise yüzde 22, 52 oldu. sektörün 4 aylık toplam ihracatı 285 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Koronanın etkili olduğu Avrupa ülkelerine ihracat eksi yazdı

Koronavirüsün etkili olduğu Avrupa ülkelerine ihracatta yaşanan kayıplar Bursa’yı derinden etkiledi. Ülkeler bazında Bursa’dan yapılan ihracata bakıldığındaysa en fazla kaybın Avrupa ülkelerinde kaydedildiği gözlendi. Bursa’dan Almanya’ya yapılan ihracat nisan ayında yüzde 62 gerilerken 4 aylık ihracat yüzde 19,27 gerilemeyle 526 milyon dolarda kaldı. Fransa’ya yapılan ihracat nisan ayında yüzde 70, Birleşik Krallık’a yapılan ihracat yüzde 73, İspanya’ya yüzde 77 ve İtalya’ya yapılan ihracat yüzde 81 kayıp yaşadı.

Hububat, çimento, yaş meyve sebzede artış

Koronavirüs etkisi ihracatta sanayi mallarının ticaretini olumsuz etkilerken hububat, bakliyat, yaş meyve ve sebze, zeytin ve zeytinyağı gibi sektörlerin ihracatında ise artış kaydedildi. Bursa’dan yapılan hububat ve bakliyat ihracatı nisan ayında yüzde 64 artış kaydederken, sektörün 4 aylık artışı yüzde 13 oldu. Bursa’dan yapılan yaş meyve sebze ihracatındaki artış ise nisan ayında yüzde 21, yılın ilk 4 ayında ise yüzde 38 olarak kayıtlara geçti. Zeytin ve zeytinyağı ihracatında da nisan ayında yüzde 6’lık artış kaydedildi. Gıda sektörünün yanı sıra çimento, cam ve seramik sektörlerinde nisan ayında Bursa’dan yapılan ihracatta artış gözlendi. Sektörün artışı nisan ayında yüzde 140, ilk 4 ayda ise yüzde 58 oldu.