S.Arabistan’a ihracat 7 ayda yüzde 630 arttı

Türkiye’nin Suudi Arabistan’a ihracatı ilk 7 ayda yüzde 630 artarak 1 milyar 256 milyon dolara yükseldi. Suudi Arabistan böylece Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı 25. ülke olarak kayıtlara geçti. Suudi Arabistan ayrıca Türkiye’nin değer bazında en fazla ihracat yaptığı 2. ülke olarak kayıtlara geçti. Türkiye’nin Suudi Arabistan’a ihracatı bu dönemde 1 milyar 84 milyon dolar arttı.

En fazla halı sattık

Suudi Arabistan’a en fazla ihracatı 173 milyon 86 bin dolarla halı sektörü gerçekleştirdi. Halı sektörünü 129 milyon 95 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 124 milyon 633 bin dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, 98 milyon 175 bin dolarla makine ve aksamları, 95 milyon 951 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti. İhracat artışında da halı sektörü başı çekti. Halı sektörü Suudi Arabistan’a yılın 7 ayında geçen yılın aynı döneminde göre 168 milyon 436 bin dolar ihracat artışı kaydetti. İhracat artışında halı sektörünü 116 milyon 437 bin dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamullerizledi