Savunma projelerindeki başarı milli gemilere ihracat yolunu açtı

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) Deniz Programları Direktörü Emre Koray Gençsoy, BABUR’ün Pakistan MİLGEM projesinin ilk gemisi olduğunu dile getirerek, projenin 5. yılında olduklarını ve 15 kilometre taşını zamanında yerine getirdiklerini vurguladı. Türkiye ve Pakistan gibi kuş uçuşu yaklaşık 4 bin kilometre mesafedeki iki ülkede inşa faaliyetlerini sürdürdüklerine değinen Gençsoy, 4 gemilik projede 2 geminin Türkiye’de, 2 geminin Pakistan’da inşa edildiğini anımsattı.

Eylül 2018’de imzalanan, Mart 2019’da aktif olan projenin, 7 yıla yayıldığını ve 20 kilometre taşından oluştuğunu söyleyen Gençsoy, MİLGEM olarak başlayan projenin Pakistan donanmasının ihtiyaçlarına göre genişletildiğini, boyunun uzatıldığını, değişik silah sistemlerinin adapte edildiğini anlattı. Gençsoy, hesaplarıyla, analizleriyle, model testleriyle her şeyin baştan yapıldığını ifade etti.

Projenin bitmesine yaklaşık 2 yıl kaldığını belirten Gençsoy, “Yaklaşık 108 metrelik bir gemi. 14,8 metre genişliği var. 3 bin ton civarında. Ağır silah yükü var. Çift şaftı var. Yaklaşık 26 knottan hızlı bir gemi. Her türlü silah varyasyonu mevcut. Pakistan donanmasının belirlediği uluslararası silahlar da bu gemilere entegre edildi. ASELSAN, HAVELSAN gibi birçok firmamız burada görev aldılar” dedi.

Projenin 2018’den Ağustos 2023’e kadar tek kalemde Türkiye’nin en büyük savunma sanayisi ihracatı olduğunu vurgulayan Gençsoy, deniz projesi olarak hâlâ tek kalemde ülkenin en büyük ihracat projesi tacını koruduğunu belirtti. Gençsoy, “Pakistan projesine yoğun bir ilgi var. Pek çok ülkenin dikkatini çekiyor. Yeni projeler isteyen ülkelerin bu konuda talepleri oluyor” diye konuştu.