Savunma ve havacılık sektöründe yeni işbirlikleri kuruluyor

28 Mart 2019

BURSA (DÜNYA) - Türkiye’nin ihracat odaklı büyümesine yönelik projelerini sürdüren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), savunma ve havacılık alanında dış ticaret hacmini artıracak önemli bir organizasyona imza attı. Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi’nde (BUTEKOM) gerçekleştirilen B2B organizasyonunda savunma sanayi alanında yetkinliği yüksek 30’a yakın Bursalı firma, Birleşik Krallık’tan gelen sektör temsilcileriyle buluştu. ‘Türkiye – Birleşik Krallık Havacılık ve Savunma Sanayi İşbirliği Çalıştayı’nda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa’da İngiliz iş delegasyonunu ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Bursa’dan 188 ülkeye ihracat

Bursa’nın Türkiye’nin üretim, sanayi ve ihracat üssü konumunda bulunan dinamik bir şehir olduğunu dile getiren Cüneyt Şener, kentin asırlara dayanan tekstil geleneğiyle birlikte otomotiv, makine, inşaat, kimya ve gıda gibi stratejik sektörlerde de önemli bir potansiyel taşıdığını vurguladı. 1.000’e yakın uluslararası şirkete ev sahipliği yapan Bursa’nın ürettiği mal ve hizmeti 188 ülkeye ihraç ettiğini dile getiren Şener, “Türkiye ekonomisindeki dönüşüm sürecine TEKNOSAB, KOBİ OSB, Model Fabrika, BUTEKOM ve GUHEM gibi yatırımlarla liderlik yapan Bursa, üretim yeteneği, nitelikli insan kaynağı, yurt içi ve yurt dışı pazarlara yakınlığı, dev ulaşım projelerinin merkezinde yer alması ve lojistik imkanlarıyla yatırımcı ve ihracatçılar için eşsiz fırsatlar sunuyor” dedi.

“Savunma sanayiinin en önemli tedarikçileri Bursa’da”

Cüneyt Şener, otomotiv ve makine sektörlerinde bilgi ve üretim altyapısına sahip olan Bursa’nın üretim yeteneğini savunma ve havacılık gibi stratejik alanlarda da sergilemeye başladığını vurguladı. Şener, “Yüksek kalite standardına sahip firmalarımız, son 5 yıldaki atılımlarıyla ASELSAN, TAİ, Roketsan ve Havelsan gibi önemli savunma sanayii şirketlerimizin en önemli tedarikçileri haline geldi. BTSO bünyesinde uzay, havacılık ve savunma sektörü özelinde oluşturduğumuz kümemizde faaliyet gösteren 100’ü aşkın firma bulunuyor. Bu önemli buluşmayı Birleşik Krallık ile Bursa arasında güçlü ticaret bağlantıları için önemli bir başlangıç olarak görüyoruz. Savunma ve havacılıkla birlikte otomotiv, makine, gıda ve kimya gibi Bursa’nın üretim becerisini ve ihracat başarısını sergileyen diğer alanlarda da taşıdığımız güçlü potansiyelle iki ülke arasındaki ticaret hacmine en yüksek düzeyde katkı sağlayacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

“Türkiye’deki dinamizmden çok etkilendim”

Birleşik Krallık Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robbin Janvrin, Ticaret Ataşesi olarak 5 yıl önce görevlendirildiğini ve bu süre zarfında Türkiye’ye 11 ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi. İki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek için çalıştığını ifade eden Lord Janvrin, “Tekrar Türkiye’ye gelmekten dolayı gurur ve mutluluk duyuyorum. İkili iş görüşmeleri yapmak; KOBİ ve bireysel girişimcileri desteklemek için buradayız. Buradaki dinamizm beni çok etkiliyor. Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki işbirliği noktasında dönüm noktasındayız. Her iki tarafın işbirliği yapma isteği ve niyeti ile birlikte tarafların birbirine duyduğu güven sayesinde yeni hedeflere ulaşabileceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Önümüzde çok önemli bir fırsat var”

Birleşik Krallığın önde gelen firmalarının Türkiye’de yatırımlarının bulunduğunu belirten Lord Janvrin, “İşbirliğimizi geliştirmek için önümüzde çok önemli bir fırsat var. Bizler Bursa’nın Türkiye ekonomisindeki kilit rolünün farkındayız. Otomotiv, tekstil, makine ve elektronik gibi sektörlerde önemli bir potansiyeli var. Bursa programımızda saha ziyaretleri de yapacağız. Açıkçası bu beni heyecanlandırıyor. Havacılık ve savunma sektörü gibi alanlarda Bursalı firmalarla işbirliği yapmak istiyoruz. İngiliz firmalar ile Türk firmalar arasındaki ticari işbirliği önümüzdeki süreçte daha da gelişecektir” diye konuştu.

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Judith Slater de Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki ticari işbirliklerini artırmak istediklerini belirterek, “Bu arzu her iki ülkede de mevcut. Dostane ilişkimiz ve ortaklığımızın daha da gelişeceğini düşünüyorum. Birleşik Krallık, Türkiye’ye en fazla yatırım yapan ilk 3 ülke arasında. Bu yatırımları artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından BEBKA uzmanları ve Birleşik Krallık’tan gelen firma temsilcileri sektöre ilişkin sunumlarını gerçekleştirdi. Toplantının ikinci bölümünde ise Bursa iş dünyası temsilcileri ile İngiltere’den gelen firma temsilcileri ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Birleşik Krallık heyeti Bursa programı kapsamında çeşitli fabrikalarda da incelemede bulunacak.