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Senegal'e plastik sandalye ihracatı yapmak ister misiniz?

Batı Afrika'nın istikrarlı ülkesi Senegal'e ihracat için plastik sandalye alım talebi yayınlayan TurkishExporter, bu talebe erişmek isteyen üreticilere bu ihracat fırsatına erişim hakkı verecek.

Haber Merkezi
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Batı Afrika'nın istikrarlı ülkesi Senegal'e ihracat için plastik sandalye alım talebi yayınlayan TurkishExporter, bu talebe erişmek isteyen üreticilere bu ihracat fırsatına erişim hakkı verecek.

Fransa'da yerleşik bir Senegalli ithalatçı, sektörde üretici ya da tedarikçi firmalar model ve fiyatlar konusunda [bilgi istiyor].

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İhracat şirketler için senegal notları:

Batı Afrika'nın istikrarlı ülkesi: Senegal

Moritanya, Mali, Gine, Gine Bissau ile Atlas Okyanusu'nun çevrelediği ülke, Gambiya'nın tek komşusu.

Toplam 196 bin 722 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Senegal, kıtanın en batı ucunda olması dolayısıyla Batı Afrika'ya giriş kapısı olarak görülüyor. Başkent Dakar, güvenliği ve elverişli konumuyla çok sayıda uluslararası kuruluş ve şirkete ev sahipliği yapıyor.

Senegal, 2022 yılında kişi başı 4.10 Bin $ ve toplam 27.68 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir.

2021 yılında toplam 9.69 Milyar $ ithalat ve 5.20 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

Senegal'in en çok ithalat yaptığı ülkeler:

Fransa                    1.14 Milyar $

Çin                           938.41 Milyon $

Hindistan               691.98 Milyon $

Rusya                      554.78 Milyon $

Nijerya                    518.56 Milyon $

Senegal'in en çok ihracat yaptığı başlıca ülkeler

Mali                         1.05 Milyar $

İsviçre                     747.99 Milyon $

Hindistan                 509.25 Milyon $

Çin                            342.21 Milyon $

Fildişi Sahili             217.42 Milyon $

Türk mobilya firmalarına mobilya ithalatçısı [şirket adresleri]

 